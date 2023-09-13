Власть 13 сентября 2023, 17:32 Путин посетил Амурский ГПЗ, ознакомившись со строительными работами Путин приехал на Амурский ГПЗ с космодрома Восточный РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин после переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) рядом с городом Свободным. Об этом сообщил ТАСС.

Во время визита Путина гендиректор «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев сообщил президенту об этапах строительства жилья для рабочих. Для них в Свободном начали возводить микрорайон Алексеевский, рассчитанный на пять тысяч человек. Глава государства поинтересовался о расстоянии до города Циолковского.

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Путин объяснил, что совсем скоро ожидается открытие нового населенного пункта, поэтому микрорайон мог бы стать хорошей площадкой для специализированного туризма.

«И в этой связи там, конечно, нужно будет строить инфраструктуру хорошую, туристическую инфраструктуру и бытовую, все, что с ней связано», — указал глава государства.

Президент поручил подумать над синхронизацией развития двух точек.

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года в рамках Восточной газовой программы «Газпрома» на территории ТОР «Амурская». Размер главной площадки завода составил 900 гектаров — примерно 1,1 тысячи футбольных полей.

После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ в год будет выпускать 38 миллиардов кубометров метановой фракции, 2,4 миллиона тонн этана, 1,5 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов, 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции и 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия.

Ранее Путин указал на необходимость объединения «Силы Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», чтобы включить газопроводы в единую систему России.