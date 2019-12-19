Путин посчитал, что российское производство ушло от советского наследия

Президент Владимир Путин не согласился с тем, что российская экономика построена на советском наследии. Такой вопрос главе государства заняли на большой пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Центре международной торговли в Москве.

«Что касается того, что мы живем на всем старом, советском, конечно, мы не можем этим не пользоваться. В советский период сделано много такого, чем мы можем гордиться — победа в ВОВ, прорыв в космосе. Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые создали такую мощную державу», — сказал Путин на пресс-конференции.

В то же время президент отметил, что 75% производственных мощностей перерабатывающей промышленности были построены после 2000 года. Кроме того, глава государства напомнил, что средний возраст машинного оборудования составляет 12 лет.

«Очень яркий пример — сельское хозяйство. Как вы помните, СССР был всегда покупателем зерновым. Мы были одним из самых крупных покупателей пшеницы. Сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок — мы обошли и США и Канаду. 46% рост в сельхозпроизводстве», — добавил президент.

Путин заверил, что так можно говорить по каждой отрасли. Он привел в пример животноводство и энергетику. Так что, подытожил президент, те, кто считает, что Россия живет на советских мощностях, заблуждаются.