Важное 05 сентября 2022, 20:26 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам в Донбассе Песков рассказал, что добровольцам в Донбассе хотят обеспечить трудовые гарантии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручит правительству страны обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сказал, что Путин встретился с одним из сотрудников управления МЧС на Камчатке. Тот обратился к президенту с личной просьбой. Собеседник Путина рассказал ему, что ранее обратился в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.

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«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в спецоперации», — поделился Песков.

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По его словам, Путин пообещал собеседнику обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве.

Путин прибыл на Камчатку 5 сентября. Об этом сообщил RT. Российский лидер успел встретиться с участниками молодежного экофорума и пообщался с местными чиновниками.

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