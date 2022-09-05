Все новости

Транспорт

06 сентября 2022, 06:36

Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Важное

05 сентября 2022, 20:26

Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам в Донбассе

Песков рассказал, что добровольцам в Донбассе хотят обеспечить трудовые гарантии

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поручит правительству страны обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сказал, что Путин встретился с одним из сотрудников управления МЧС на Камчатке. Тот обратился к президенту с личной просьбой. Собеседник Путина рассказал ему, что ранее обратился в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.

Реклама

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в спецоперации», — поделился Песков.

Реклама

По его словам, Путин пообещал собеседнику обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве.

Путин прибыл на Камчатку 5 сентября. Об этом сообщил RT. Российский лидер успел встретиться с участниками молодежного экофорума и пообщался с местными чиновниками.

Дмитрий Песков

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама