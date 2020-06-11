Путин поручил защитить гостей парада Победы от коронавируса

«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», — сказал президент.

Он напомнил, что ситуация с распространением коронавируса уже внесла коррективы в работу над организацией торжественного мероприятия. В том числе это коснулось и приглашения гостей из-за рубежа.

О том, что к проведению парада Победы на Красной площади все готово Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Уже провели три репетиции.

Вчера военное ведомство отчиталось, что всех участников торжественного мероприятия протестировали на коронавирус. Ни одного зараженного выявлено не было. Ночная репетиция парадного проезда военной техники пройдет на Красной площади ночью 14 июня.

В это году из-за распространения коронавируса в от проведения парада Победы 9 мая власти отказались. Новую дату мероприятия, 24 июня, назвал Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. В 1945 году первый парад Победы прошел на Красной площади именно в эту дату.

Свое участие параде Победы в Москве уже подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины, Армении и других стран. В министерстве иностранных дел России сообщили, что ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко.