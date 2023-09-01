Власть 01 сентября 2023, 15:53 Путин поручил заложить первый камень в строительство русских школ в Киргизии Путин и Жапаров объявили о строительстве трех русских школ в Киргизии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Торжественная церемония закладки фундамента трех новых российско-киргизских школ прошла в Бишкеке, Баткене и Караколе. В мероприятии по видеосвязи участие принял президент России Владимир Путин. Вместе со своим коллегой Садыром Жапаровым он дал старт началу строительства новых учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обучение в новых школах начнется на русском языке с преподавателями из России и Киргизии.

Реклама

«Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии традиционно знаменует начало нового учебного года», — заявил президент России.

Он поздравил школьников и студентов обеих стран с возвращением к обучению. Путин подчеркнул, что строительство трех новых школ завершится к 2026 году, а всего Россия планирует построит в Киргизии девять новых учебных заведений, чтобы обеспечить местами более 11 тысяч детей.

«Новые образовательные учреждения оборудуют самыми передовыми технологиями — это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным», — пообещал российский лидер.

Путин добавил, что после выпускники новых школ получат аттестаты двух стран. Это даст им конкурентное преимущество при выборе будущей профессии.

Глава государства отметил, что открытые в Киргизии школы не только помогут в получении качественного образования детям соседней страны, но и способствуют укреплению дальнейшего партнерства России и Киргизии.