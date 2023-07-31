Власть 31 июля 2023, 18:26 Путин поручил выделить средства ФНБ для строительства судов Президент Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 речных судов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил с 2025 года выделить средства ФНБ на льготный лизинг для строительства не менее 200 пассажирских судов в России. Об этом говорится в перечне поручений, размещенном на сайте Кремля.

«Принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта», — отметили в документе.

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Так, согласно поручению российского лидера, такие меры помогут развитию перевозок по водным путям ираны до 2035 года

Кроме того, Путин разрешил зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков в банках за пределами страны. Для этого будут использоваться межправсоглашения. Также в стране рассмотрят вопрос о введении платы за проход судов через участки, на которых предусмотрены крупные инфраструктурные проекты.

Ранее президент России заявил, что в 2023 году в состав военно-морского флота войдут 30 новых кораблей. Тем самым, в стране уверенно реализуют масштабные задачи национальной морской политики, отметил он.