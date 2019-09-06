Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводка в Амурской области

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, на которой поручил ему изыскать и выделить дополнительные средства для помощи пострадавшим от паводка жителям Амурской области.

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Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ходе общения с губернатором президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, а также проведение капитального ремонта пострадавшего жилья», — сказал Песков.

Он добавил, что Путину сообщили о ликвидации последствий паводка в 21 населенном пункте области.

Ранее на сайте правительства региона появилось сообщение о том, что пострадавшим будет выплачена помощь на сумму 8,7 миллиона рублей по линии соцзащиты и еще пять миллионов рублей из резервного фонда.

В настоящее время уже просушено 128 жилых объектов. Санитарная обработка проведена в 1249 домах, в том числе, в 318 частных, и на 411 придомовых территориях.

Встреча президента с губернатором Амурской области состоялась после совещания на космодроме Восточный.

На нем Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства и запустить ракеты-носители тяжелого класса в 2028 году.