  • Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводка в Амурской области

    06 сентября 2019, 20:37

    Анастасия Кукова

    Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, на которой поручил ему изыскать и выделить дополнительные средства для помощи пострадавшим от паводка жителям Амурской области.
    Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводка в Амурской области

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    Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В ходе общения с губернатором президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, а также проведение капитального ремонта пострадавшего жилья», — сказал Песков.

    Он добавил, что Путину сообщили о ликвидации последствий паводка в 21 населенном пункте области.

    Ранее на сайте правительства региона появилось сообщение о том, что пострадавшим будет выплачена помощь на сумму 8,7 миллиона рублей по линии соцзащиты и еще пять миллионов рублей из резервного фонда.

    В настоящее время уже просушено 128 жилых объектов. Санитарная обработка проведена в 1249 домах, в том числе, в 318 частных, и на 411 придомовых территориях.

    Встреча президента с губернатором Амурской области состоялась после совещания на космодроме Восточный.

    На нем Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства и запустить ракеты-носители тяжелого класса в 2028 году.