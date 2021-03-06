Путин поручил выбрать орган власти для защиты семьи и детей

Необходимо определить федеральный орган исполнительной власти, который займется вопросами защиты семьи и детей. Такое поручение президент России Владимир Путин отдал кабмину.

Решить вопрос нужно до 1 июля, сообщили на сайте Кремля.

«Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения», — говорится в тексте документа.

Путин также призвал подготовить меры по профилактике социального сиротства в 2022–2025 годах. Важно предусмотреть в нем совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей. Предложения по этому поводу должны быть представлены до 1 сентября. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, президент предложил разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки и попечительства. Также надо усовершенствовать деятельность органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.

Помимо этого, правительству предстоит проанализировать практику регионов по профилактике и предотвращению распространения подростковой токсикомании. После чего нужно выдвинуть предложения по совершенствованию законодательства, чтобы регулировать оборот товаров, использование которых не по назначению вызывает токсическое опьянение.