Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В российское законодательство внесут поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил подготовить поправки по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Информацию опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что за склонение к употреблению наркотиков в интернете следует ввести уголовную ответственность.

«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ», — отмечено в перечне поручений президента.

Ответственность должны нести не только те, кто склоняет к потреблению наркотиков, но и пропагандирует наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги через интернет.

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Президент России заметил, что следует ограничивать информацию, которая рассказывает о способах и методах разработки и использования наркотиков, психотропов и новых потенциально опасных психоактивных веществ и местах их приобретения.

Органам исполнительной власти в субъектах РФ Путин также поручил обобщить результаты работы, направленной на профилактику потребления наркотиков и реабилитацию наркоманов.

Негосударственные организации, чья деятельность связана с этими направлениями, должны получить дополнительную поддержку от государства.

Сейчас в законодательстве России за пропаганду наркотиков предусмотрена только административная ответственность. Максимальные санкции по ней для юридических лиц — штраф до одного миллиона рублей. Должностных лиц и индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, наказание для простых граждан не превысит пяти тысяч.