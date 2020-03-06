Путин поручил внести изменения в УК и КоАП. Наказывать будут за нарушения при голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы обсудил поправки к Конституции. Он заявил, что они необходимы, потому что ситуация в стране уже сильно поменялась.

Как пишет РИА «Новости», президент отметил, что с момента принятия Конституции Россия стала, «по сути, уже другой страной».

Он сообщил, что «работая над поправками, мы вместе думаем о завтрашнем дне». Поэтому важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и проживания.

Глава России подчеркнул, что авторами закона о поправках в Конституцию должны быть граждане РФ, и выразил надежду, что общероссийское голосование по ним пройдет достойно, с высокими стандартами и чистотой.

Президент поручил внести изменения в УК и КоАП, которые устанавливают ответственность за нарушения при голосовании по Конституции по аналогии с выборами президента.

Также Путин отметил, что нужны гарантии невозможности отката назад, чтобы не допустить раскачку ситуации в стране.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вопрос о роспуске Госдумы на встрече не обсуждался.

15 января Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Спустя несколько дней проект закона был вынесен на рассмотрение Госдумы. 23 января нижняя палата парламента приняла в первом чтении предложенные поправки. Но документ будут менять только после голосования россиян.