Путин поручил внепланово проверять школы и поставщиков продуктов в них
«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — говорится в поручении главы Российского государства по итогам совещания с членами правительства, которое опубликовал сайт Кремля.
Как пишут «Известия», о проверках ведомство должно будет отчитаться до 15 ноября.
В марте Путин подписал закон о горячем питании ученикам младших классов. В начале лета правительство выделило более 20 миллиардов рублей на организацию питания младшеклассников.
Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что родители смогут оценить качество питания детей в школах через специальный раздел на сайте госуслуг. Ответ на обращение поступит в течение 15 дней.