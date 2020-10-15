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    15 октября 2020, 13:34

    Путин поручил внепланово проверять школы и поставщиков продуктов в них

    Андрей Иванов

    Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки питания в школах и поставщиков продуктов в учебные заведения. Такое поручение ведомству дал президент России Владимир Путин.
    Путин поручил внепланово проверять школы и поставщиков продуктов в них

    «Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — говорится в поручении главы Российского государства по итогам совещания с членами правительства, которое опубликовал сайт Кремля.

    Как пишут «Известия», о проверках ведомство должно будет отчитаться до 15 ноября.

    В марте Путин подписал закон о горячем питании ученикам младших классов. В начале лета правительство выделило более 20 миллиардов рублей на организацию питания младшеклассников.

    Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что родители смогут оценить качество питания детей в школах через специальный раздел на сайте госуслуг. Ответ на обращение поступит в течение 15 дней.