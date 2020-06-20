Путин поручил внедрить в медицину искусственный интеллект

Крайне важно улучшить первичное звено здравоохранения и провести широкую цифровизацию в медицине. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время совещания с врачами в режиме видеоконференции.

В России нужно серьезно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения.

«Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена, ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний», — сообщил президент.

Помимо этого, необходимо внедрить в работу медицинских учреждений на всех уровнях широкую цифровизацию и технологии искусственного интеллекта, добавил Путин.

По словам главы государства, стране нужно обязательно идти вперед, опираясь на опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом. При этом важно честно анализировать достижения и нерешенные вопросы.

Путин удивился и восхитился работой отечественных медиков-трансплантологов. Он доволен международным сотрудничеством в этой сфере, несмотря на «политические перипетии».

«Мы сейчас, прежде всего, конечно, говорим о коронавирусной инфекции, об инфекциях вообще, о том, как мы с этим боремся и что должны сделать еще для того, чтобы работать лучше, но та сфера, которой вы занимаетесь, вызывает не просто какой-то восторг, а как минимум удивление», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса начала отступать, напомнило ИА НСН. Это стало возможным благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков.