Путин поручил внедрить штрафы для нарушителей ПДД на основании данных мобильного приложения

До следующего лета в России внедрят возможность штрафовать нарушителей правил дорожного движения по фотографиям и видеозаписям из специального приложения. Об этом поручении президента РФ Владимира Путина сообщили на сайте Кремля.

«Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений», — говорится на сайте.

Исполнить поручение президента необходимо до 1 июня 2022 года.

До этого в Минюсте РФ заговорили об ужесточении наказания за самые серьезные нарушения ПДД — министерство предложило лишать таких нарушителей прав на 12–18 месяцев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о непонятных моментах в новых ПДД. По его словам, они недостаточно четко сформулированы, а это может повлечь за собой рост коррупции.