29 марта 2023, 14:42
Путин поручил внедрить новые меры поддержки промышленности
Президент Путин потребовал принять меры по восстановлению пострадавших от санкций отраслей
Российским предприятиям требуются дополнительные меры поддержки. Также нужно уделять первостепенное внимание пострадавшим от санкций отраслям, включая автопром. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что сегодня слабой остается динамика обрабатывающей промышленности, на которую нужно обратить особое внимание. Также нельзя забывать об автопроме и лесопромышленном комплексе.
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«В тоже время необходимо обеспечить быстрый запуск в обрабатывающих отраслях. Особенно в выпуске высокотехнологичной продукции», — обратил внимание Путин.
Решение по поддержке таких проектов, добавил он, уже приняли. Речь идет о кластерной инвестиционной платформе и промышленной ипотеке.
«Правительство разработало эти инструменты, и они очень хорошие. Прошу только не затягивать с их внедрением», — призвал Путин.
Глава государства подчеркнул, что возвращение к экономическому росту не должно привести к расслаблению. Положительные эффекты в экономике нужно усиливать для технологического финансового суверенитета. При этом действовать нужно быстро, так как введенные против России санкции в перспективе могут дать негативный эффект.
Владимир Путин
Промышленность
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