Власть 29 марта 2023, 14:42 Путин поручил внедрить новые меры поддержки промышленности Президент Путин потребовал принять меры по восстановлению пострадавших от санкций отраслей РИА «Новости»

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Российским предприятиям требуются дополнительные меры поддержки. Также нужно уделять первостепенное внимание пострадавшим от санкций отраслям, включая автопром. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что сегодня слабой остается динамика обрабатывающей промышленности, на которую нужно обратить особое внимание. Также нельзя забывать об автопроме и лесопромышленном комплексе.

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«В тоже время необходимо обеспечить быстрый запуск в обрабатывающих отраслях. Особенно в выпуске высокотехнологичной продукции», — обратил внимание Путин.

Решение по поддержке таких проектов, добавил он, уже приняли. Речь идет о кластерной инвестиционной платформе и промышленной ипотеке.

«Правительство разработало эти инструменты, и они очень хорошие. Прошу только не затягивать с их внедрением», — призвал Путин.

Глава государства подчеркнул, что возвращение к экономическому росту не должно привести к расслаблению. Положительные эффекты в экономике нужно усиливать для технологического финансового суверенитета. При этом действовать нужно быстро, так как введенные против России санкции в перспективе могут дать негативный эффект.