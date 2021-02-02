Путин поручил Верховному суду подумать об отечественном аналоге ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин рекомендовал до 1 июня «рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека». Соответствующее поручение было дано в понедельник, 1 февраля, и опубликовано на сайте Кремля.

Идею президенту в декабре 2020 года предложил глава фонда противодействия оргпреступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский. Он подчеркивал несовершенство существующей системы контроля за уголовным и судебным производствами.

Сейчас проработать это предложение предстоит председателю ВС Вячеславу Лебедеву и главе Минюста Константину Чуйченко. Они назначены ответственными за выполнение поручения.

В понедельник, 1 февраля, Путин дал поручения Кремлю и Кабмину по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Среди них дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, которые работают в Рунете, меры по обеспечению прав журналистов в регионах и другие. Президент также предложил рассмотреть возможность внести поправки в статью о призыве к экстремизму. Глава страны предлагает ввести административное наказание при первом нарушении.