Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в документе.

Путин также поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, которые реализуются через торговые сети. Ближайший доклад должен быть озвучен до 1 сентября, далее — один раз в квартал.

Помимо этого, было рекомендовано высшим должностным лицам обеспечить совместно с правительством России беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли, а также увеличение числа торговых объектов. Это нужно для максимальной доступности населению и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции.