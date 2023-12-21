Важное 21 декабря 2023, 14:09 Путин поручил увеличить темпы и объемы строительства Путин заявил о готовности стройкомплекса увеличить темпы и объемы производства РИА «Новости»

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Российский строительный комплекс готов строить быстрее, больше и качественнее. Поэтому нужно дать ему возможность нарастить темп работ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии трассы М-12 Москва — Казань.

Глава государства подчеркнул, что дорогу ввели в строй за рекордно короткий срок, который составил всего три года. Проектов такого масштаба и такой сложности в России еще не было.

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«Это еще одно доказательство того, что мы можем строить строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры. Нужно обязательно наращивать темп, стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы», — заявил Путин.

Протяженность трассы М-12 Москва-Казань составила 810 километров. Проезд между двумя столицам платный и обойдется для водителей легковых автомобилей в 4481 рубль. Компания «Автодор» отметила, что на ранее открытых участках дороги стоимость проезда останется прежней. При этом пользователи транспондеров платят на 15% меньше.