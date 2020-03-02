Путин поручил утвердить нормы современного русского языка

Правительство займется документом, который утвердит нормы современного русского языка как государственного. Такое поручение дал Путин.

«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение Правительством РФ норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка», — сказано в поручении президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Утвердить нормы президент решил после проведения заседания Совета по русскому языку. Он также поручил создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься экспертизами словарей, справочников и грамматик. Кабмин должен выполнить поручение до 15 июня 2020-го.

Кроме того, Путин поручил разработать госпрограмму поддержки и продвижения русского языка за границей. На базе Института русского языка имени Виноградова должна появиться цифровая платформа «Национальный словарный фонд». Также должна быть выполнена программа Института языкознания Российской академии наук по сохранению и возрождению языков коренных народов страны.

Ранее специалисты провели опрос и выяснили, что большинство россиян не против перехода служб в церквях на русский язык.