Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки

В России необходимо усовершенствовать регулирование удаленной работы. Сделать это необходимо так, чтобы между интересами работников и работодателей был баланс.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин после встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей», — указано в тексте документа.

Путин добавил, что расходы на организацию данного вида работы нужно свести к минимуму. Кроме того, нельзя допускать «ее излишнего нормативного регулирования».

Отчитаться о проделанной работе перед главой государства правительству будет необходимо до 15 декабря.

Законопроект об особенностях работы на удаленке накануне во втором чтении приняли депутаты Госдумы. Эксперты полагают, что внесенные в документ изменения в итоге доставят сотрудникам неудобства. Третье чтение проект закона должен пройти 26 ноября. Если его примут, то в силу закон вступит с 1 января 2021 года.