Власть 18 сентября 2023, 17:34 Путин поручил ускорить выпуск правовых актов для строительства высотных деревянных домов Путин поручил ускорить выпуск документов для строительства деревянных высоток Unsplash

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Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить издание нормативных правовых актов для строительства высотных деревянных домов. Распоряжение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин дал такое поручение по итогам совещания на тему развития строительной отрасли. Кабмину необходимо ускорить выпуск правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций. Российский лидер ждет доклад по этому вопросу до 1 мая 2024 года.

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Ранее глава государства поручил гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед населением в новом бюджете на три года.

Президент также указал на необходимость своевременно принимать меры, направленные на укрепление рубля, сообщил RT. Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству и Центробанку России.