Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны

После аварии в Норильске Федеральному собранию нужно ускориться с принятием законопроектов в сфере охраны природы. Об этом Владимир Путин заявил во время заседания по вопросам разлива нефти в Красноярском крае.

По его словам, подобная ситуация показала, что в сфере природоохраны назрели изменения.

«Я прошу в этой связи правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что чрезвычайной ситуации в Норильске можно было избежать, если бы контролирующие структуры полноценно выполняли свою работу — «не для того, чтобы трясти всех, как грушу, а чтобы предотвращать вещи подобного рода».

Совещание о ситуации в Норильске проходит с участием глав МЧС, «Норникеля», Росприроднадзора и губернатора Красноярского края.

В Норильске по-прежнему действует режим ЧС из-за масштабной утечки дизтоплива. Работы на месте разлива продолжаются.