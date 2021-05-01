Путин поручил упростить выдачу вида на жительство талантливым иностранцам

Иностранные финалисты конкурсов некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» получат вид на жительство по упрощенной схеме. Разработать соответствующий механизм поручил правительству президент России Владимир Путин. Об этом говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение задания назначен глава правительства Михаил Мишустин. Упрощенный способ предоставления гражданства иностранцам нужно подготовить до 1 сентября 2021 года.

«Правительству России разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства — финалистам и победителям конкурсов платформы „Россия — страна возможностей“», — говорится в тексте поручения.

Кроме того, иностранные победители конкурсов «Россия — страна возможностей» смогут в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Предложения по изменениям в нормативные акты должна подготовить администрация президента совместно с МВД и МИД.

«Россия — страна возможностей» — это некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Это открытая площадка, которая объединяет социальные и образовательные проекты по всей стране, где каждый может проявить свои таланты, воплотить идеи по общественным инициативам или бизнесу.