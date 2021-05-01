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    01 мая 2021, 13:09

    Путин поручил упростить выдачу вида на жительство талантливым иностранцам

    Анатолий Минкин

    Иностранные финалисты конкурсов некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» получат вид на жительство по упрощенной схеме. Разработать соответствующий механизм поручил правительству президент России Владимир Путин. Об этом говорится в списке поручений на сайте Кремля.

    Путин поручил упростить выдачу вида на жительство талантливым иностранцам

    Ответственным за выполнение задания назначен глава правительства Михаил Мишустин. Упрощенный способ предоставления гражданства иностранцам нужно подготовить до 1 сентября 2021 года.

    «Правительству России разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства — финалистам и победителям конкурсов платформы „Россия — страна возможностей“», — говорится в тексте поручения.

    Кроме того, иностранные победители конкурсов «Россия — страна возможностей» смогут в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Предложения по изменениям в нормативные акты должна подготовить администрация президента совместно с МВД и МИД.

    «Россия — страна возможностей» — это некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Это открытая площадка, которая объединяет социальные и образовательные проекты по всей стране, где каждый может проявить свои таланты, воплотить идеи по общественным инициативам или бизнесу.