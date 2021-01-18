Путин поручил упростить порядок привлечения мигрантов к работе на стройках

Президент Владимир Путин поручил правительству и комитету Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» упростить порядок привлечения мигрантов на российские стройки. Все предложения по этому вопросу необходимо разработать до 1 марта.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в одном из поручений президента России по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Полный список опубликовал сайт Кремля.

В этом же документе есть пункт по разработке ограничений роста цен на строительные материалы.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, на российских стройках сейчас большой дефицит кадров, так как многие иностранные работники не могут трудиться в России из-за пандемии коронавируса.