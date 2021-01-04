Путин поручил упростить порядок получения инвалидности в России во время пандемии

Правительство получило от президента России Владимира Путина задание проработать и ввести упрощенный порядок получения инвалидности во время пандемии коронавируса. У Кабмина есть время до 1 февраля.

«Разработать при участии общероссийских общественных объединений инвалидов и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования лиц в целях установления инвалидности <…> на период действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в одном из пунктах списка поручения Путина. Документ опубликовал сайт Кремля.

Глава Российского государства еще поручил министрам и Центробанку проработать механизм дополнительной защиты слабозащищенных групп граждан, в том числе инвалидов и пенсионеров, от банковских мошенников.

Среди поручений Путина по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которая состоялась 3 декабря 2020 года, есть задача разработать меры поддержки российских производителей колясок для инвалидов.