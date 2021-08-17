Путин поручил упростить финансовую помощь пострадавшим при ЧС

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС россиянам. Это нужно сделать до 1 сентября, сказано в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Список опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о единовременной выплате, а также о денежных выплатах, которые получат люди, потерявшие из-за ЧС вещи первой необходимости.

Также Путин поручил кабмину вместе с органами исполнительной власти подготовить законодательные предложения, которые ограничивают строительство жилья в зонах постоянных наводнений.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилья, находящегося в зонах постоянного затопления и подтопления», — также сказано в поручениях президента.

Кроме того, должны быть подготовлены предложения о введении обязательного страхования имущества людей, которые живут в зонах ЧС. Срок выполнения двух поручений — до 15 октября 2021 года.