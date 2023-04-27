Важное 27 апреля 2023, 21:10 Путин поручил создать посвященные спецоперации музеи Путин поручил создать посвященные специальной военной операции музеи Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

В России появятся музеи, посвященные событиям спецоперации и подвигам ее участников. Такое распоряжение дал глава государства Владимир Путин. Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — сказано в документе.

Реклама

Такое поручение глава государства дал Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти субъектов России, а также при участии Ассоциации «Российское историческое общество» и общественных объединений. Предоставить доклад о проделанной работе нужно до 30 декабря 2023 года.

Новые учебники по истории для старших классов с разделом о СВО поступят в российские школы к 1 сентября 2023 года, сообщила ранее заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, новые учебники раскроют причины начала спецоперации.