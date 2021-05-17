Путин поручил создать филиал «Артека» в Севастополе

Президент России Владимир Путин поручил подумать над созданием в Севастополе детского центра «Корсунь» — филиала «Артека». Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин поручил открыть детский центр «Корсунь» на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

«Правительству РФ рассмотреть совместно с Минобороны России, правительством Севастополя и с участием Патриаршего совета по культуре вопрос о создании в Севастополе детского центра „Корсунь“ — филиала Международного детского центра „Артек“ — и предусмотреть комплекс мер по созданию такого центра», — сказано в сообщении.

Кроме того, российский лидер поручил представить предложения относительно объема и источников финансирования для создания центра «Корсунь».

Ранее с просьбой открыть в Севастополе филиал «Артека» к Владимиру Путину обратились представители общественности. Президент обещал рассмотреть такую возможность. Он также подчеркнул, что Херсонес для России имеет сакральное значение, поэтому развитие музея-заповедника продолжится.

Планируется, что на территории появится не только филиал Международного детского центра «Артек», но и образовательная школа с углубленным изучением гуманитарных наук, а также выставочные площадки для демонстрации экспонатов из хранилища музея.