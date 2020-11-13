Путин поручил создать «Ассамблею народов России»

Ассамблея станет участником реализации утвержденной Стратегии национальной политики России.

В полномочия новой организации войдут содействие по охране прав коренных малочисленных народов, привлечение НКО по вопросам профилактики экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. Кроме того, Ассамблея станет поддерживать соотечественников, проживающих за рубежом и помогать иностранным гражданам, приезжающим в Россию.

Учредителем организации станет Федеральное агентство по делам национальностей. В состав президиума Ассамблеи войдут представители министерств культуры, образования и просвещения.