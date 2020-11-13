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    13 ноября 2020, 15:25

    Путин поручил создать «Ассамблею народов России»

    Анатолий Минкин

    Указ о создании общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
    Путин поручил создать «Ассамблею народов России»

    Ассамблея станет участником реализации утвержденной Стратегии национальной политики России.

    В полномочия новой организации войдут содействие по охране прав коренных малочисленных народов, привлечение НКО по вопросам профилактики экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. Кроме того, Ассамблея станет поддерживать соотечественников, проживающих за рубежом и помогать иностранным гражданам, приезжающим в Россию.

    Учредителем организации станет Федеральное агентство по делам национальностей. В состав президиума Ассамблеи войдут представители министерств культуры, образования и просвещения.