Путин поручил создать «Ассамблею народов России»
Указ о создании общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Ассамблея станет участником реализации утвержденной Стратегии национальной политики России.
В полномочия новой организации войдут содействие по охране прав коренных малочисленных народов, привлечение НКО по вопросам профилактики экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. Кроме того, Ассамблея станет поддерживать соотечественников, проживающих за рубежом и помогать иностранным гражданам, приезжающим в Россию.
Учредителем организации станет Федеральное агентство по делам национальностей. В состав президиума Ассамблеи войдут представители министерств культуры, образования и просвещения.