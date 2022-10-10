Путин поручил составить программу расселения из несейсмоустойчивого жилья на Камчатке | 360°

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Власть

10 октября 2022, 03:44

Путин поручил составить программу расселения из несейсмоустойчивого жилья на Камчатке

Президент РФ Путин поручил составить программу расселения из несейсмоустойчивого жилья

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По итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать программу расселения несейсмоустойчивых жилых домов. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Правительство также должно составить критерии, по которым многоквартирные дома могут быть признаны аварийными и подлежащими сносу, если их сейсмоустойчивость не соответствует требованиям. Глава государства потребовал, чтобы правительство определило параметры, на основании которых жилые помещения признаются непригодными для проживания.

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В рамках совещания в режиме видеоконференции Путин обсудил с властями Камчатки, АО «Газпром» и «Новатэк» вопрос газификации региона. Руководителям поручено разработать дорожную карту газификации Камчатки на период до 2025 года.

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Также глава государства предложил рассмотреть возможность поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».

Владимир Путин

Камчатка

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