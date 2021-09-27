Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

В российских школах сократят число контрольных работ. С таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер указал на необходимость «проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях». Вопросом займутся в Рособрнадзоре, Министерстве просвещения и представители региональной власти.

В школах, подчеркнул президент, нужно обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний. При этом придется учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.

Отвечать за выполнение указа будут министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.