Путин поручил сохранить режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Информация об этом была размещена на сайте Кремля. Кабмин и главы субъектов России должны предоставить доклад до 20 мая.

До 1 июня также необходимо внести изменения в законы о спецдоплатах социальным работникам и повышении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, которые не подлежат обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Необходимо также решить вопрос о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, следует из перечня поручений президента. Сделать это надо до 25 мая.

В перечне поручений президента по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке есть также пункт об обеспечении наращивания объемов тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции.

Кроме того, руководители регионов должны обеспечить доплату медицинским работникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Ранее президент установил 15 мая крайним сроком для произведения выплат. В тексте документа указывается, что это федеральная доплата медикам за апрель.