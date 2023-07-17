Власть 17 июля 2023, 23:03 Путин поручил скорректировать стратегию национальной политики Путин поручил скорректировать стратегию нацполитики с учетом новых регионов России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил скорректировать стратегию национальной политики до 2025 года с учетом новых регионов. Его поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Советом при президенте России по межнациональным отношениям обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, предусмотрев <…> интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации национальной политики РФ», — указано в постановлении.

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Поручение президента необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова.

Ранее Путин назвал залогом успешного развития России ускоренное внедрение передовых технологий.