Важное 15 декабря 2022, 15:55 Путин поручил скорректировать планы работы ОПК Президент Путин поручил скорректировать планы работы ОПК и гособоронзаказ Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин поручил скорректировать планы работы оборонно-промышленного комплекса, а также гособоронзаказ. Поручение прозвучало во время выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция идет на РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что затягивание сроков в ОПК и гособоронзаказе недопустимо, как и формальный подход.

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Еще в конце ноября, выступая на мероприятии в честь 15-летия Ростеха, президент указал на необходимость увеличить объем работы ответственным за ОПК. Он пояснил, что нужно нарастить объемы производства и поставок военной продукции, чтобы в полной мере обеспечить потребности ВС России - в первую очередь частей и подразделений, участвующих в спецоперации. Путин назвал это "задачей номер один". Глава государства также отметил, что сроки по государственным целевым заданиям должны соблюдаться неукоснительно.

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Президент призвал использовать опыт по противодействию современной западной технике, полученный на СВО, для повышения качества и надежности российского вооружения и продукции военного назначения.