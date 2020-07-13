Путин поручил скорректировать нацпроекты и составить план до 2030 года

Российский президент Владимир Путин призвал правительство в ближайшее время скорректировать нацпроекты и расширить горизонт их задач до 2030 года.

Об этом Путин заявил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило по видеосвязи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства поднял вопрос об актуализации нацпроектов с учетом накопленного опыта и уроков последнего времени. В связи с этим, исходя из реально ситуации стране и мировой экономике, нужно скорректировать работу над проектами.

«Мы должны более эффективно распределять наши возможности. Маневрировать средствами. И в этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.

Цели развития до 2030 года должны появиться в проекте указа. Над ним будут работать администрация президента вместе с профильными ведомствами и правительством.

По поручению российского лидера Кабмин должен скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев, уточнил RT.

Ранее глава государства предложил сделать ипотеку доступнее.