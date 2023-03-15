Важное 15 марта 2023, 14:43 Путин поручил сделать все для оказания предметной помощи участникам СВО Президент Путин поручил прокурорам реагировать на жалобы участников СВО и их семей РИА «Новости»

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Помощь участникам специальной военной операции должна стать предметной и адресной, а прокуратуре следует незамедлительно реагировать на все поступающие жалобы от военнослужащих и членов их семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства подчеркнул, что участники специальной военной операции должны получать денежные и другие виды довольствия в полном объеме.

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«Прошу разбираться в каждом конкретном случае, незамедлительно реагировать на все жалобы, если они поступают», — добавил Путин.

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Президент отметил, что также военнослужащих необходимо обеспечить медицинской и реабилитационной помощью, оказывать содействие в трудоустройстве. Путин подчеркнул, что нельзя забывать о семьях погибших военнослужащих и нужно с особым вниманием следить за тем, чтобы они получили всю поддержку, которую должны.

«Прошу здесь плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти», — обратил внимание глава государства.

В начале января Путин поручил правительству и главам регионов перевести оформление документов для получения льгот, социальных гарантий и выплат участникам специальной военной операции и членам их семей в режим одного окна. Эта мера также коснется семей военнослужащих, погибших во время исполнения поставленных задач.