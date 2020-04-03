Путин поручил сделать ипотеку дешевле

Президент Владимир Путин поручил снизить стоимость ипотеки. Программу кредитования должен будет разработать до 1 мая Банк России.

«Проанализировать совместно с акционерным обществом „Дом.рф“ расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — сказано в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме этого, Центробанку поручили отрегулировать деятельность банков, чтобы ипотека стала более доступной для россиян. Распоряжение должны выполнить до 1 мая 2020 года. Ответственными Путин назначил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и генерального директора общества «Дом.рф» Виталия Мутко.

До этого же срока президент поручил правительству и ЦБ разработать меры для развития ипотечного кредитования и жилищного строительства.

В конце марта Минстрой разработал антикризисный план действий в условиях пандемии коронавируса. Меры касаются поддержки строительной сферы и ЖКХ, а также субсидирования процентных ставок и ипотеки. Свои предложения ведомство направило в Министерство экономического развития.