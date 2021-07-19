Путин поручил решить вопрос с мобильной связью вдоль дорог

Президент Владимир Путин поручил решить вопрос обеспечения связи вдоль дорог. Работать над этой задачей будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко вместе с операторами мобильной связи.

Тему обеспечения связи вдоль российских дорог лидер страны поднял 19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Вы упомянули о доступе к интернету в небольших населенных пунктах. Я бы добавил еще одну проблему — это вдоль автомобильных дорог. Мы понимаем здесь, какие возникают вопросы и проблемы у операторов, но сейчас в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензии десятилетней», — сказал Путин. Цитату привел ТАСС.

Глава государства назвал заканчивающиеся документы хорошим поводом поговорить с компаниями о том, что необходимо брать на себя обязательства для решения общенациональных вопросов. Путин поручил поработать над поставленной задачей Чернышенко.

«В нормальном режиме, естественно, в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам вместе с ними», — отметил президент.

Ранее вице-премьер заявил, что через три года в городах-миллионниках могут появиться сети пятого поколения 5G на российском оборудовании.