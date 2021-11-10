Путин поручил решить вопрос с доставкой грузов на Дальнем Востоке

Минтранс в кратчайшие сроки должен разобраться с вопросом доставки грузов на Дальнем Востоке. Такое поручение дал ведомству президент РФ Владимир Путин. Об этом написал ТАСС.

Глава государства пояснил, что решить проблему необходимо «как можно быстрее».

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать», — процитировало ИА НСН слова Путина, который обратился к министру Виталию Савельеву.

Ранее сообщалось, что проблема с доставкой грузов на Дальнем Востоке связана с пандемией коронавируса.