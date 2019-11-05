Путин поручил разработать словари русского языка для чиновников и СМИ

Кроме прочих указаний, глава государства в ходе заседания распорядился разработать единый комплекс словарей и справочников с современными нормами русского языка. Словари будут обязательны для всех государственных структур, а также для СМИ.

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По словам российского лидера, русский язык раньше учили во многих странах, в том числе в Восточной Европе. Это было выгодно. Сейчас же интерес к русскому языку поугас, в основном из-за того, что перестал существовать СССР. Более того, снижение интереса к русскому языку еще и искусственно подогревается, потому что Россию в мире побаиваются, заявил Путин.

Президент также высказался против вульгарного упрощения пунктуации и орфографии. Кроме того, российский глава затронул тему подготовки празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта, чье влияние на современный литературный русский язык тяжело переоценить, Александра Пушкина.