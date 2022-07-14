Путин поручил разработать российский аналог App Store
Путин подписал закон, предусматривающий создание российского магазина приложений
В России создадут аналог магазина приложений для гаджетов от компании Apple. 14 июля закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Содержание закона документа предусматривает норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. Финальную версию маркета обяжут предустанавливать на технические устройства.
Также 14 июля Путин подписал ряд других законопроектов. В частности, один из указов разрешил призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в ФСБ.
Кроме того, Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств. Теперь за подобное правонарушение с граждан взыщут от 10 до 15 тысячи рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысячи рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысячи рублей.
За повторное правонарушение сумма штрафа будет удвоена, а само транспортное средство конфискуют.