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    14 июля 2022, 19:17

    Путин поручил разработать российский аналог App Store

    Путин подписал закон, предусматривающий создание российского магазина приложений

    Анна Усачева

    В России создадут аналог магазина приложений для гаджетов от компании Apple. 14 июля закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Путин поручил разработать российский аналог App Store

    Содержание закона документа предусматривает норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. Финальную версию маркета обяжут предустанавливать на технические устройства.

    Также 14 июля Путин подписал ряд других законопроектов. В частности, один из указов разрешил призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в ФСБ.

    Кроме того, Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств. Теперь за подобное правонарушение с граждан взыщут от 10 до 15 тысячи рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысячи рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысячи рублей.

    За повторное правонарушение сумма штрафа будет удвоена, а само транспортное средство конфискуют.