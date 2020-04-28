Путин поручил разработать план выхода из режима ограничений с 12 мая

Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая подготовят рекомендации и критерии по поэтапному выходу регионов из нерабочего режима. Первые послабления начнутся с 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что ситуация с распространением коронавируса в различных регионах складывается по-разному. Поэтому важно учесть все тонкости.

«Когда пик будет преодолен в целом по стране, в отдельных регионах угроза сохранится. Говорить об одномоментной отмене ограничений нельзя», — подчеркнул президент.

Он отметил, что губернаторы должны получить путь по выходу из введенных ограничений заранее, чтобы иметь возможность реализовывать эти пути на местах.

«Где-то режим придется сохранить и даже усилить, где-то — двигаться в сторону смягчения», — пояснил он.

Владимир Путин призвал всех приготовиться к тому, что процесс по выходу из введенных ограничений будет небыстрым. Все должно проходить постепенно, так как спешка может привести к тому, что все опять откатится назад.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что России удалось затормозить распространение коронавируса, но угроза еще вполне реальна. Впереди самый тяжелый этап борьбы.

Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения возбудителя, президент продлил нерабочие дни до 11 мая. При этом он отметил, что нужно соблюдать все профилактические меры и введенные ограничения. При этом делать это нужно строго, чтобы распространение нового вируса пошло на спад.

Пока количество новых случаев заражения стабилизировалось, но это не должно успокаивать людей и позволять им расслабляться. Впереди еще много работы.

В начале апреля Владимир Путин объявил весь месяц выходным и попросил россиян оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. На сегодня общее число зараженных россиян составляет 93 558 человек. Количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 867. Смогли победить заболевание и вылечиться 8456 человек.