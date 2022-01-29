Путин поручил разработать меры по улучшению условий жизни бездомным

Владимир Путин поручил Кабмину представить идеи по улучшению условий жизни бездомным до 1 мая. Об этом сообщило РЕН ТВ

Кабинету министров поручено представить предложения по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказанию медицинской помощи.

Вопрос проблемы бездомных людей в России поднимается не впервые. Например, летом прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину обсудить возможность поставить бездомных в очередь на получение жилья по договору социального найма. Она также попросила проработать вопросы возможности обеспечения лиц без определенного места жительства медицинской помощью и выдачи новых документов тем из них, чьи паспорта были утеряны. Тогда эксперты отмечали, что для решения проблемы бездомных необходимо уделить особое внимание борьбе с алкоголизмом, крайне распространенном среди них.