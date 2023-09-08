Власть 08 сентября 2023, 00:12 Путин поручил разработать льготы для отечественных производителей запчастей к суперкомпьютерам Путин поручил разработать льготы для производителей запчастей к суперкомпьютерам Freepik

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился разработать льготы и преференции для отечественных производителей комплектующих для суперкомпьютеров. Документ опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам», — значится одним из пунктов в перечне поручений.

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В этом же списке кабмину поручили продумать грантовую поддержку ученых, а также малых и средних технологических компаний, чтобы стимулировать использование суперкомпьютеров. Президент обозначил срок исполнения поручения — 1 декабря 2023 года.

Распоряжение о поддержке российских компаний составили по итогам совещания Путина с членами правительства, которое прошло 19 июля, напомнили «Известия».