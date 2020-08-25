Путин поручил разобраться с работой коллекторов, переходящей все границы

Президент Владимир Путин заявил, что иногда работа коллекторских организаций переходит все границы. И с этим нужно разобраться.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано», — сказал президент главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что меры регулировки должны касаться всех коллекторских организаций — как подконтрольных ФССП, так и частных. Аристов пообещал, что в ближайшее время представит предложения по «дополнительной численности и дополнительному финансированию».

Кроме того, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому судебные приставы смогут заниматься нарушениями коллекторов в отношении должников.

Ранее финансовый омбудсмен Андрей Власс заявил, что в России не осталось коллекторов в том понимании, в котором все к ним привыкли. По его словам, сейчас работают лишь три агентства, которые выкупают долги россиян. И они не «выбивают» деньги, а ведут бизнес. Звонят же гражданам роботы, которых можно заблокировать.