Путин поручил рассмотреть вопрос о создании нового национального рейтинга вузов | 360°

Власть 20 октября 2022, 19:13 Путин поручил рассмотреть вопрос о создании нового национального рейтинга вузов Президент РФ Путин поручил изучить целесообразность создания нового рейтинга вузов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам изучить целесообразность разработки нового национального рейтинга вузов страны. Срок исполнения — 15 ноября.

Документ появился на сайте Кремля.

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«Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России — рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования», — говорится в нем.

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По итогам изучения вопроса ведомства должны предоставить доклад.

Владимир Путин говорил о необходимости создания нового рейтинга высших учебных заведений еще пару лет назад. Он называл международные рейтинги «инструментом конкурентной борьбы на рынке труда», но отмечал что России «нужны свои рейтинги», которые способны выступить «золотым стандартом».

А в начале октября президент заявил, что важно выстроить суверенную национальную систему образования «на поворотном этапе развития нашей страны и всего мира», писал RT.