Путин поручил рассмотреть вопрос газификации Камчатки за счет проекта «Сахалин-2» | 360°

Власть 10 октября 2022, 02:18 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил рассмотреть вопрос газификации Камчатки за счет проекта «Сахалин-2» Кремль: Путин поручил рассмотреть вопрос газификации Камчатки за счет проекта «Сахалин-2» РИА «Новости»

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Правительство России совместно с властями Камчатки, АО «Газпром» и «Новатэк» должны разработать дорожную карту газификации Камчатки на период до 2025 года, поручил Владимир Путин. Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства также попросил учесть возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ), добываемого в рамках проекта «Сахалин-2». Кабмин России должен представить доклад о проделанной работе до 1 февраля 2023 года, далее — ежегодно.

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Российские проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» представляют собой нефтегазодобывающие платформы, установленные на морских месторождениях.

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«Сахалин-2» предусматривает разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений. Общие запасы оценивались в 182,4 миллиона тонн нефти и 633,6 миллиарда кубометров газа.

Новым оператором проекта «Сахалин-2» стала ООО «Сахалинская Энергия».

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