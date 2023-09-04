04 сентября 2023, 21:32
Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки
Президент Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос расширения программы промышленной ипотеки. Максимальный размер кредита могут увеличить с 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение <…> максимального размера кредита до 1,5 миллиарда рублей», — сказано в тексте поручения.
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Также президент предложил повысить предельный срок ипотеки до 10 лет.
Ответственным за исполнение распоряжение Путин назначал главу правительства Михаила Мишустина. Доклад о реализации должны предоставить до 15 ноября этого года.
Также в документе президент поручил принять меры по приоритетному использованию чиновниками отечественных авто. Заменить иномарки на российские машины чиновники должны до 1 февраля.
Ипотека
Владимир Путин
Правительство РФ
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