Власть 04 сентября 2023, 21:32 Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки Президент Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос расширения программы промышленной ипотеки. Максимальный размер кредита могут увеличить с 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение <…> максимального размера кредита до 1,5 миллиарда рублей», — сказано в тексте поручения.

Реклама

Также президент предложил повысить предельный срок ипотеки до 10 лет.

Ответственным за исполнение распоряжение Путин назначал главу правительства Михаила Мишустина. Доклад о реализации должны предоставить до 15 ноября этого года.

Также в документе президент поручил принять меры по приоритетному использованию чиновниками отечественных авто. Заменить иномарки на российские машины чиновники должны до 1 февраля.