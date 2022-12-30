Власть 30 декабря 2022, 17:32 Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам Президент Путин поручил к 15 апреля рассмотреть индексацию пенсий работающим инвалидам freepik

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Кабмин должен предоставить доклад в срок до 15 апреля.

Глава государства 2 декабря в формате видеоконференции провел встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Список поручений по ее итогам появился на сайте Кремля.

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Кроме упомянутого, в этом перечне расширение возможностей использования электронного сертификата для приобретения товаров и заказа услуг инвалидами. В частности, у них должна появиться возможность купить протезы с использованием такого сертификата. О выполнении этого поручения правительство доложит до 1 июня.

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Помимо этого, кабмин до 1 октября разработает предложения по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов в организациях, учредителями которых также выступают люди с ОВЗ, или общероссийских общественных организациях инвалидов.