Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства частных домов

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, данных по итогам заседания Президиума Госсовета. Глава государства поручил расширить ипотечную программу, направленную на поддержку строительства россиянами частных домов.

Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

«В целях развития индивидуального жилищного строительства представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно», — отметил президент. Также он поручил наделить регионы правом устанавливать возможность выделения земельных участков с обязательством построить на нем индивидуальный жилой дом, а после — зарегистрировать на него права.

В Москве средний размер ипотеки составляет семь миллионов рублей, заявили в ЦБ. По данным регулятора, в Подмосковье цифра чуть скромнее - 5,2 миллиона.

В России необходимо составить государственный жилищный фонд и предоставлять жилье многодетным семьям по социальному найму. С таким предложением выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, сообщил RT.