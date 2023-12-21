Власть 21 декабря 2023, 14:47 Путин поручил провести заседание Госсовета с «элементами секретности» Путин поручил провести заседание Госсовета по наставничеству 27 декабря РИА «Новости»

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В Большом Кремлевском дворце 27 декабря пройдет заседание Госсовета. Его участники обсудят повышение престижа учителей и наставников. Часть поручений по организации мероприятия засекретили, сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«[Президент России Владимир] Путин 27 декабря проведет Госсовет. С элементами секретности», — написал автор поста.

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Вышло распоряжение о проведении заседания Госсовета на тему «О повышении роли и престижа педагога и наставника». Путин поручил заняться его подготовкой и проведением управлению делами, президентской администрации и Федеральной службе охраны. Пять пунктов распоряжения засекретили — заменили фразой «для служебного пользования».

В декабре прошлого года президент посвятил заседание вопросам молодежной политики. Оно прошло в очном формате. Итоговую встречу Госсовета в 2023 году планировали организовать в конце декабря. Помощник президента Игорь Левитин заявил, что на нем обсудят наставничество.